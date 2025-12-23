Gennaio si avvicina e l'Inter inizia a studiare le mosse per il mercato invernale ma anche per quello estivo. La priorità al momento è per la corsia di destra, dove l'infortunio di Denzel Dumfries ha creato un problema non da poco a Cristian Chivu, ma l'attenzione è anche su altri ruoli, soprattutto al centro della difesa: il nome cerchiato in rosso è quello di Mario Gila, uno dei principali indiziati a rimpolpare un reparto che sarà orfano di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

"Manca un vice Bastoni, ma pure un vice Dumfries, così come qualcuno che riesce a dare un po' di qualità palla al piede - scrive Il Giorno -. Per la difesa si lavora a fari spenti su Gila (Lazio), Palestra, Norton-Cuffy e Muharemovic. L'eventuale cessione di Frattesi consentirebbe almeno un'entrata di peso".