Prima di capire se Eduard Spertsyan possa lasciare la prossima estate Krasnodar, si dovranno conoscere le idee del presidente del club russo, Sergey Galitsky, colui che di fatto ha costruito una squadra vincente, regalando ai propri tifosi, e regalandosi, il primo titolo di tutta la storia interrompendo lo scorso maggio l’egemonia dello Zenit San Pietroburgo. Al momento, tra l’altro, il Krasnodar è ancora primo, ma per convincere il numero uno del club a lasciar partire la sua stella, serviranno argomenti più che convincenti (e tanti milioni).

Oggi Spertsyan è l’idolo dei tifosi locali, ha raccolto alla grande lo scettro di Matvej Safonov, cresciuto come lui nelle giovanili della squadra ed emigrato al PSG proprio perché voleva cogliere l’occasione della vita. Quella che per Eduard potrebbe eventualmente essere l’Inter, dove di fatto sulla carta erediterebbe il posto del connazionale Henrikh Mkhitaryan. La gratitudine però di Spertsyan verso il suo club porterebbe il ragazzo a non forzare la mano per un’eventuale cessione, con qualsiasi società pronta a ingaggiarlo che dovrebbe prima accontentare i desiderata di Galitsky e poi i suoi.

Spertsyan si sente sicuramente pronto per il grande salto, le voci dell’Inter che lo ha messo sul taccuino non possono che fargli piacere e la meta sarebbe assolutamente gradita, ma al momento non c’è nulla di concreto. Al punto che qualsiasi intermediario di fama internazionale, a livello teorico, potrebbe entrare in gioco per un possibile affare.