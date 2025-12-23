Le strade del Milan e di Divock Origi si separano in maniera definitiva. L'ex attaccante del Liverpool lascia il club rossonero dopo la deludente parentesi a Milano che ha spinto poi Diavolo a prestarlo al Nottinham Forest per poi riaccoglierlo provvisoriamente al Milan Futuro. "AC Milan - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

