Non belle notizie per i tifosi dell'Hellas Verona, che rischiano di vedere partire dopo poco tempo uno dei nuovi beniamini gialloblu: Rafik Belghali e Giovane Santana hanno infatti tante richieste di mercato e secondo il quotidiano L'Arena uno dei due sarà certamente sacrificato. Resta solo da capire chi: considerati ruolo ed età, il cartellino di entrambi non vale meno di 15 milioni di euro; cifra che potrebbe anche lievitare nelle prossime settimane. Su entrambi è ben noto l'interesse dell'Inter.

I tifosi scaligeri, si legge, sperano che si possa verificare la stessa situazione che portò Amir Rrahmani al Napoli, quando i partenopei lasciarono in prestito al Verona il kosovaro dopo averlo acquistato.