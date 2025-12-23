Brutte notizie per il Cagliari, obbligato a rinunciare a Michael Folorunsho per le prossime settimane. A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, quando ha segnato di testa prima di andare a scontrarsi contro il palo, il centrocampista "si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro - informa il club rossoblu -. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".