Com'è lontana l'estate, piena di speranze e nuovi sogni. Quando si parlava di Davide Frattesi di nuovo al centro dell'Inter con Chivu in panchina. "Mica come con Inzaghi!". E invece siamo a fine dicembre con un dato inconfutabile: il centrocampista azzurro, finora, ha giocato molto meno rispetto a un anno fa.

E così tornano prepotenti le voci di mercato, come scrive stamane anche la Gazzetta dello Sport. "Per il momento ha un cartello attaccato al collo, c’è scritto 30-35 milioni: è la valutazione che ne fa il club nerazzurro, non intenzionato a scendere. E neanche a fare regali a una diretta concorrente come la Juventus, da sempre interessata alla mercanzia. Lo è ancora di più da quando in panchina c’è Luciano Spalletti, che ha spremuto il meglio da Davide in nazionale e lo considera la dinamo che gli manca. Al momento, però, il mercato estero per lui non si è ancora acceso davvero per lui, a parte il Fenerbahce: Istanbul, però, non intriga il 25enne centrocampista, più che il Bosforo lo attrae il Po che sgorga nel Parco del Valentino a Torino".

Finora, va detto, ha inciso anche la tripla ernia alla quale è stato operato in estate, con conseguente versamento causato dalla voglia di accelerare i tempi di rientro. Però non ci si può nascondere dietro ai problemi fisici: il matrimonio con il calcio di Chivu non sta funzionando. "L’ultima delusione, molto forte, è arrivata in Arabia: contro il Bologna, gara dal profondo turnover, Frattesi era stato provato con insistenza. Fino alla fine Davide ha sperato di poter finalmente giocare la quinta partita da titolare, ma niente da fare: all’inizio il solito Barella, per lui giusto 19’ da subentrato. Così i numeri restano ancora monchi tra 14 presenze, 499’ e neanche lo straccio di un gol, anomalia per un assaltatore specializzato come lui", puntualizza la rosea.

Sucic e Zielinski sono diventate le prime alternative ai titolari e l'ex Sassuolo è rimasto molto indietro nelle gerarchie. "I movimenti Inter-Juve sono da sempre materia incandescente, ma i nerazzurri vorrebbero solo Khephren Thuram in cambio: sul francese, però, è già arrivato il niet della Signora. Anche Cambiaso è un vecchio pallino nerazzurro e occuperebbe una posizione sguarnita dal ko di Dumfries, ma pure in questo caso i margini per lo scambio sembrano pochi. La situazione per la mezzala resta in complicata evoluzione ma, presto o tardi, la strada lo porterà lontano da Milano", assicura la Gazzetta.