Solo una presenza da titolare e altre sette apparizioni dalla panchina: ecco i numeri in questa Serie A di Davide Frattesi, sempre più ai margini del progetto Inter. Il centrocampista piace molto alla Juventus, dove ritrovrebbe Luciano Spalletti con cui aveva trovato molto spazio in Nazionale, e potrebbe perciò cambiare maglia.

Il suo addio ai nerazzurri, come riporta Agipronews, nella prossima sessione invernale di calciomercato è proposto dai betting analyst di Sisal e Snai a quota 2,50. Occhi dunque al futuro di Frattesi, disposto a lasciare l'Inter dopo due anni e mezzo per giocarsi le proprie chances di convocazione azzurra in caso di Mondiale nel 2026.