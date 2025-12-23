Solo una presenza da titolare e altre sette apparizioni dalla panchina: ecco i numeri in questa Serie A di Davide Frattesi, sempre più ai margini del progetto Inter. Il centrocampista piace molto alla Juventus, dove ritrovrebbe Luciano Spalletti con cui aveva trovato molto spazio in Nazionale, e potrebbe perciò cambiare maglia.
Il suo addio ai nerazzurri, come riporta Agipronews, nella prossima sessione invernale di calciomercato è proposto dai betting analyst di Sisal e Snai a quota 2,50. Occhi dunque al futuro di Frattesi, disposto a lasciare l'Inter dopo due anni e mezzo per giocarsi le proprie chances di convocazione azzurra in caso di Mondiale nel 2026.
Sezione: News / Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 14:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
