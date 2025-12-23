Non solo Palestra. Secondo il Corriere dello Sport, in vista del mercato estivo, l'Inter potrebbe riaprire i canali con l'Atalanta anche per Ederson, per programmare un doppio colpo di altissimo livello.

"Il brasiliano era già finito nel mirino di viale Liberazione all’inizio della scorsa estate, per poi uscirne una volta compreso che non era sul mercato. Uno spiraglio, però, si sarebbe aperto per la prossima stagione - spiega il quotidiano romano -. L’Atalanta, infatti, è solita cedere, ogni anno, uno dei suoi pezzi pregiati. È un modo per capitalizzare, da un lato, e di rinnovarsi, dall’altro. Il sogno interista sarebbe fare l’accoppiata Palestra-Ederson, ma le prospettive in questo senso non sembrano così rosee, anzi. La caccia ad almeno uno dei due, però, potrebbe riuscire. E il brasiliano non è ritenuto certo meno funzionale rispetto all’esterno. Il centrocampista di fisico e forza, capace di dare copertura e pure di rilanciare l’azione manca ancora nella rosa di Chivu. Quel vuoto avrebbe dovuto essere colmato dal romanista Koné, ma, quando il più sembrava fatto, il club giallorosso si è tirato indietro. Ebbene, Ederson ha un profilo di quel tipo. Ed ha ancora l’età giusta, nel senso che è un classe 1999. Da ricordare che per Koné (come per Lookman) l’Inter aveva stanziato una quarantina di milioni, dopo che Marotta e Ausilio erano riusciti a strappare ad Oaktree un’eccezione al paletto dei 25 milioni per il cartellino di un giocatore".

Dall'altra parte, appare scontato l'addio di Frattesi, con il club che ha messo in preventivo un incasso di almeno 30 milioni. "L’Inter è pronta ad ascoltare, per poi lanciarsi all'inseguimento di Ederson", si legge.