Nell'eleggere il miglior difensore del 2025 per il podcast di Aura Sports 'Cose Scomode', Sebastien Frey decide di scegliere tra due interisti: "Federico Dimarco ha fatto una grandissima stagione, ma a un certo punto si è dovuto ritrovare a fare i conti con gente come Lamine Yamal. Ho visto più pimpante Denzel Dumfries, mi ha emozionato". 

Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 17:55
Autore: Christian Liotta
