L'Inter guarda a due possibili profili per rafforzare la rosa: un esterno e un difensore centrale. Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, per quel che riguarda i laterali i nomi sono quelli noti: da Marco Palestra, 40 milioni di solo cartellino, a Rafik Belghali, fino a Dodò, Norton-Cuffy e Valincic.

Quanto al centrale, pesa il contratto in scadenza di Acerbi e De Vrij a giugno prossimo. In scadenza c'è anche Konaté al Liverpool, 26 anni e un ingaggio da 2,5 milioni netti l'anno. Su di lui c'è anche il Bayern Monaco. Tarik Muharemovic (Sassuolo) ha invece 22 anni e, come ha specificato Giovanni Carnevali, ha delle richieste.