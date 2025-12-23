A maggio 2026, a due anni di distanza dall'ultima volta, l'Inter può riaprire la sala trofei per aggiungerci la coppa dello scudetto. Ne è convinto Walter Novellino che, nella serrata lotta al vertice del campionato, vede la squadra di Cristian Chivu più avanti rispetto alle altre pretendenti: "Punto sull’Inter, mi sembra quella più attrezzata", ha detto l'ex allenatore in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.  

Autore: Mattia Zangari
