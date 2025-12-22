Dovrà pazientare ancora Cristian Chivu che, dopo il ko con il Bologna e il ritorno anticipato a Milano da Riad, dove la squadra ha salutato la Supercoppa Italiana in semifinale, non recupera nessun giocatore in vista del ritorno in campionato. Ad attendere i nerazzurri ci saranno gli altri nerazzurri, quelli di Bergamo, dove l'Inter affronterà la 17esima giornata di Serie A EniLive in programma per domenica prossima alle 20.45 contro l'Atalanta.

Ancora out quindi i giocatori indisponibili per la sfida col Bologna, compresi Darmian e Acerbi che, secondo le ultime novità rese note da Sky Sport, potrebbero tornare arruolabili dopo la sfida con il Bologna del 4 gennaio, in occasione della trasferta di Parma. Tutto ok per Piotr Zielinski, uscito coi crampi dal match col Bologna, che a Bergamo ci sarà regolarmente.

