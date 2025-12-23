Nel recente passato Giovanni Di Lorenzo è stato vicino a lasciare il Napoli, quando tra i club accostati era spesso e volentieri menzionata anche l'Inter. Ospite sulle frequenze di Radio CRC, l'agente del giocatore Mario Giuffredi torna sul periodo di crisi attraversato dal capitano azzurro: "Giovanni ha avuto persino un momento di black-out nell’anno del decimo posto e nel post dove stava per andare via - ricorda -. Vedere quello che ha fatto è sensazionale e bellissimo. A lui sono molto legato poiché oltre ad essere un grande calciatore, è un grande uomo e ragazzo di grande umiltà. Mi auguro che sia Politano che Di Lorenzo chiudano il 2026 vincendo il terzo scudetto e vadano a giocarsi il mondiale da grandi protagonisti".