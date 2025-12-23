La partita tra Atalanta Inter servirà, tra le altre cose, per capire quale atteggiamento terrà Cristian Chivu nei confronti di Yann Bisseck. Come ricorda Tuttosport, il tecnico è stato finora molto meritocratico e proprio la difesa lo conferma: dopo una brutta prestazione contro l'Union St. Gilloise, De Vrij non ha più visto il campo per diverso tempo.

In Arabia Saudita il tedesco ha avuto un altro abbaglio con il fallo di mano che ha permesso a Orsolini di pareggiare e al Bologna di arrivare così ai rigori, poi fatali all'Inter. Dall'altra parte, però, Chivu ha bisogno del vero Bisseck ora più che mai, visto che Acerbi è fuori e anche Darmian non è ancora tornato.

In estate la dirigenza ha rifiutato una trentina di milioni di euro per il cartellino: sono certi che il ragazzo possa rappresentare il futuro del club, ma ora deve dimostrarlo.