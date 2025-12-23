In un'intervista a Cronache di spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan ha ricordato la sua prima volta a San Siro da spettatore e il momento della foto con Youri Djorkaeff, ancora più in là nel tempo. "Eravamo in Italia, a Bergamo, con l'U19 armena. Eravamo in preparazione per l'Elite round. Avevamo un giorno libero e c'era Inter-Siena. Ci hanno chiesto se volevamo andare e ovviamente sì. Se non sbaglio, vincendo l'Inter sarebbe stata campione d'Italia, purtroppo hanno pareggiato. Ma è stata un'esperienza bellissima, la prima volta al Meazza. Ricordo il tifo, la partita".

"La foto con Djorkaeff? Per il popolo armeno lui è sempre stato armeno - dice ancora Mkhitaryan -. Ci ha reso orgogliosi perché non ha mai dimenticato di sottolineare le sue origini. Per noi è sempre stato un idolo. A 9 anni, quando lui è venuto con la Francia per le qualificazioni ho fatto la foto e ho quella foto a casa in Armenia. Ogni tanto quando ci vediamo ci abbracciamo e parliamo. Una persona bellissima".