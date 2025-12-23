Conquistando ieri la sua terza Supercoppa Italiana, a spese del Bologna, il Napoli si è aggiudicato il secondo trofeo nazionale consecutivo, dopo lo scudetto della Scorsa primavera. Può puntare al tripletino italiano con un eventuale bis in campionato e portandosi a casa la Coppa Italia. Ma non sarà una missione facile secondo i bookmaker, come riporta Agipronews: il terzo tricolore partenopeo in quattro anni si gioca infatti a 4,50 su Planetwin365 e 888sport. Gli uomini di Antonio Conte sono appaiati, in lavagna, al Milan di Massimiliano Allegri, ma entrambe sono lontane dall'Inter, capolista in classifica e in “pole”, in quota, a 1,75. I betting analyst hanno invece più fiducia per la Coppa Italia, dove il Napoli è favorito, a 3,45, con in scia l'Inter a 3,70 e la Juventus a 5,40.