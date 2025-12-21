C'è anche il nome di Stefan de Vrij tra quelli dei giocatori maggiormente in bilico per la rosa dell'Inter del futuro. Il difensore neerlandese, che andrà in scadenza di contratto a giugno, non sarebbe soddisfatto dello spazio avuto sin qui in stagione e con un Mondiale all'orizzonte potrebbe ponderare, secondo le voci, l'idea di lasciare i nerazzurri per trovare una squadra dove possa esprimersi con regolarità per evitare di uscire dai radar di Ronald Koeman proprio nel momento clou. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, però, la visione della società sul 33enne di Ouderkerk aan den IJssel è diversa.

Fatto salvo l'assioma che rende difficile pensare ad una cessione di un giocatore che fra qualche giorno sarà potenzialmente libero di firmare con altri club senza che l'Inter possa pretendere un compenso economico, il club e lo staff tecnico di Cristian Chivu sono assolutamente soddisfatti del rendimento e della dedizione che De Vrij continua a mostrare per la causa nerazzurra e ritengono che a gennaio sia pressoché impossibile trovare un giocatore che possa garantire un salto di qualità tale da privarsi a cuor leggero di una colonna storica del gruppo. Prova evidente sia la prestazione offerta nella semifinale di Supercoppa Italiana col Bologna, dove, al netto della clamorosa occasione sciupata nel finale di gara, De Vrij è stato tra i migliori in campo sul fronte Inter. La partenza a gennaio, quindi, resta per il momento uno scenario remoto nelle idee di Viale della Liberazione.