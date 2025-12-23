Un infortunio che sulle prime avrebbe potuto anche cambiare il mercato dell'Inter, quello che ha visto coinvolto Ange-Yoan Bonny. Secondo Fabrizio Romano, c'è stata parecchia paura in casa nerazzurra per le condizioni dell'attaccante francese nelle ore immediatamente successive all'emergere del problema. Bonny si è procurato l'infortunio praticamente da solo e questo è il motivo che ha messo tutti in apprensione.

Per fortuna di club e giocatore, i timori iniziali sono evaporati dopo gli esami che hanno evidenziato solo una leggera distorsione che lo terrà fuori per due settimane, secondo le prime indicazioni.