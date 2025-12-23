Intervenuto sul suo canale YouTube per comporre la Top 11 della 16esima giornata, Fabio Caressa ha parlato dell'Inter di Cristian Chivu, ancora intrappolata in sé stessa e vittima di un saliscendi di risultati: "L'Inter ogni tanto in qualche serata manca" ha esordito prima di fare il punto della situazione. "Evidentemente non può fare a meno di alcuni giocatori. Evidentemente l'assenza di Dumfries pesa e peserà, perché nessuno ha quelle caratteristiche lì. Evidentemente anche quando non gioca Lautaro qualcosa cambia. Thuram bene, ma non come l'anno scorso secondo me, soprattutto in alcune parti dell’anno scorso, anche per qualche guaio fisico. Gli altri attaccanti sono sicuramente superiori a quelli che c'erano, ma Lautaro mi sembra il punto forte" ha continuato dicendo la sua su alcuni singoli.

"E poi mi sembra che la squadra ogni tanto abbia dei cali che non mi spiego - ha continuato, sottolineando ancora una volta l'up&down dei nerazzurri -. Bergomi dice che è dato dalla struttura fisica dei giocatori ed è possibile, diciamo che di sicuro quando meno te l'aspetti la vedi un po' affievolirsi e questo è quello che deve cambiare da qui alla fine campionato" ha concluso.