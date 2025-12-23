Napoli-Bologna è la finale di Supercoppa italiana meno vista in TV dal 2009 a oggi. I numeri sono impietosi rispetto al derby Inter-Milan andato in scena nella passata stagione: la sfida di ieri sera ha totalizzato su Italiano 1 4.042.000 spettatori, con uno share del 19,7%, contro i 7.404.000 spettatori e il 32,6% di share dell'ultimo atto di un anno fa. Un crollo degli ascolti del 40%.

La speciale classifica è sempre dominata da Inter-Juventus del 2021, vinta dai nerazzurri in un San Siro da circa 30.000 persone per via delle restrizioni imposte dal Covid (7.890.000 – 33,2% di share). Lo riporta Calcio e Finanza.