Riecco Hakan Calhanoglu. Il problema all'adduttore che lo aveva messo fuori gioco con il Liverpool, costringendolo a saltare pure Genoa e Bologna, ormai è alle spalle e il turco è pronto a riprendere in mano le chiavi dell'Inter.

"Adesso davanti a Calhanoglu c’è solo la Dea. Il turco torna per riprendersi l’Inter e ripartire da dove aveva lasciato, in una stagione da 7 gol 3 assist tra A e Champions - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Solo con le 6 reti realizzate in campionato è diventato la miglior versione di se stesso, superando i gol della passata stagione (fatti però in 29 gare, non 12...). Ieri si è allenato in gruppo, il suo recupero — fondamentale per il gioco di Chivu — procede spedito e questi giorni di lavoro in più senza partite sono manna dal cielo per tornare in piena forma. È così che si recuperano gli insostituibili".

Zielinski, a dire il vero, non l'ha fatto rimpiangere, confermandosi il miglior sostituto possibile del turco. Ma lì in mezzo Calha è tra i migliori al mondo.