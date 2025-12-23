Il futuro potrebbe dire Italia e magari anche Inter, ma nel frattempo il presente di Eduard Spertsyan si chiama Krasnodar, dove il centrocampista armeno continua a fornire prestazioni di rilievo al punto tale da meritarsi il premio di miglior giocatore della prima parte di stagione della formazione neroverde. Il capitano si è aggiudicato con sicurezza il primo posto con il 43,67% dei voti, staccando nettamente Jhon Cordoba fermo al 21,76% dei voti.

Dopo la prima metà della stagione, è in testa alla classifica degli assist della Russian Premier League con 12 assist ed è a pari merito con Cordoba per il titolo di capocannoniere del Krasnodar in campionato (8 gol a testa). Il capitano ha anche segnato un altro gol in Coppa di Russia.