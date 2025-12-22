Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, si è concesso ai microfoni di Mediaset nel pre partita della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna.
“Sono già diverse stagioni che facciamo la Supercoppa qua e i risultati sono stati sempre positivi. Il prossimo anno non sarà a Riyad perché ci sarà la Coppa d’Asia. Non sappiamo ancora dove. Non avendo il vincolo di questo formato, forse l'anno prossimo torneremo allo spirito originale della Supercoppa Italiana con la sfida unica", annuncia prima di parlare della decisione di non disputare più Milan-Como in Australia.
"Pur di portare per la prima volta quest'esperienza all'estero avevamo digerito il boccone amaro degli arbitri asiatici. Dopo aver fatto questo sacrificio, ci sono state fatte durante la notte ulteriore richieste che il Consiglio ha valutato inaccettabili - ha aggiunto -. L'AFC ha chiesto alla federazione australiana una serie di coperture finanziarie, la federazione le ha chieste al Governo della Western Australia che le ha chieste a noi. Noi non potevamo dare alcuna copertura finanziaria”.
"Quando si giocherà e dove? Dipende da una serie di incastri e dai playoff di Champions League. Si giocherà a San Siro nella prima data utile appena verrà liberato dalle Olimpiadi, ma prima dovremmo attendere il 31 gennaio", ha concluso.
Autore: Raffaele Caruso
