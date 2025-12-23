Nessuna possibilità di vedere Ibrahima Konaté partire da Liverpool a gennaio. Questa è la sentenza di Fabrizio Romano che poi offre anche la sua prospettiva per la sessione estiva 2026: "Dobbiamo ricordare che il francese sta trattando col Liverpool per un rinnovo a cifre altissime, che cambiano ogni settimana. Difficile immaginare che un club italiano possa avvicinarsi a lui, l'unica opzione è quella di rinunciare a una bella fetta di stipendio ma sarebbe folle farlo a scadenza. I Reds comunque non sono fuori da questa storia, i parametri economici sono molto lontani dal nostro calcio".