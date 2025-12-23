Esordio in Coppa d'Africa con vittoria per la Nigeria di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell'Inter ma in questa stagione prestito al Pisa che però osserva il successo dei suoi compagni dalla panchina per tutti i 90'. Le Super Eagles vincono 2-1 contro la Tanzania nella prima giornata del Gruppo C: decidono le reti di Ajayi e Lookman, stella dell'Atalanta corteggiata a lungo dal Biscione nella scorsa sessione di mercato estiva. 

Mar 23 dicembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
