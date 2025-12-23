Non arrivano buone notizie dall'infermeria: contro l'Atalanta, Chivu non recupererà nessuno degli infortunati. Lo conferma la Gazzetta dello Sport, che in particolare parla di due di loro.

Su Matteo Darmian, che era volato in Arabia, si registra una nuova frenata. "Il suo rientro non è poi così vicino come si immaginava. Tornerà a disposizione solo nel 2026 e non è certo una buona notizia per Cristian Chivu, che si trova con un cratere sulla fascia destra - si legge -. In attesa di prendere una rotta decisiva sul mercato - il club interverrà soltanto se ci fosse nel mirino un profilo di valore e non una semplice figura tampone -, il tecnico romeno deve gestire una zona strategica del campo in cui per due mesi e mezzo almeno non ci sarà un titolarissimo come Denzel Dumfries".

Nonostante i 36 anni, infatti, Darmian sarebbe servito eccome nell'ultimo mese e mezzo. E invece è fuori da metà ottobre, oltre due mesi. Se, come sembra. rientrerà a Parma il 7 gennaio, la sua assenza toccherà quasi i tre mesi (out dal 15 ottobre). Per quella data, Chivu spera di riavere anche Francesco Acerbi, che aveva accusato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra contro il Liverpool lo scorso 9 dicembre.