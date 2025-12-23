Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato dell'Inter ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà.

"L'Inter e gli scontri diretti? C'è stato anche un richiamo della società. Vincere lo Scudetto non sarà facile. Ok fissare un obiettivo, ma l'organico ce l'ha e i nuovi si stanno inserendo. L'assenza di Dumfries è tanta roba, ti garantisce anche 7-8 gol l'anno".