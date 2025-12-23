Giuliano Giannichedda parla a TMW Radio della corsa scudetto e delle possibilità della Juventus di rientrarvi. "Spalletti si fida dei giocatori e viceversa, è riuscito a far capire loro che se vanno tutti in una direzione, le cose si possono mettere bene - dice -. Napoli e Inter sono superiori per rosa, ma la Juve quando è la Juve è sempre molto pericolosa. E aggiungo: avere o non avere Bremer fa la differenza, quindi deve sperare anche di non perdere elementi importanti per strada"