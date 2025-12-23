Marco Palestra guida la classifica di Transfermarkt.it che mette in ordine i giocatori della Serie A che hanno visto aumentare il loro valore di mercato nella prima parte di questa stagione: il laterale del Cagliari che piace all'Inter ora vale 16,5 milioni di euro in più rispetto al mese di agosto. Alle sue spalle un altro italiano, il milanista Davide Bartesaghi (+15 M); chiude il podio piazzandosi sul gradino più basso Ange-Yoan Bonny (+12 M). Nella top 10, al sesto posto, c'è anche un altro nerazzurro, Petar Sucic, il cui cartellino virtuale si è alzato di 10 mln di euro.

Per contro, Marcus Thuram ha subito il ribasso più forte a pari merito con Gleison Bremer: -15 mln di euro. Giù anche Denzel Dumfries e Davide Frattesi, che hanno 'perso' rispettivamente 10 e 7 milioni di euro del loro valore visto lo scarso minutaggio. L'olandese per infortunio, l'italiano perché ai margini delle rotazioni di Cristian Chivu.