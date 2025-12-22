Dopo lo scudetto, la Supercoppa italiana. Nella notte di Riad, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha alzato il secondo trofeo in un 2025 da incorniciare per i colori azzurri. Un bis che porta il giornalista di Sportmediaset a chiedere al nazionale italiano se i partenopei siano pronti ad aprire un ciclo. "Più vinci e più hai fame di trofei - la risposta di Di Lorenzo -. Dopo lo scudetto, abbiamo dimostrato che tenevamo a questa Supercoppa, che la volevamo vincere a tutti i costi".