Mercato sbloccato per la Lazio, mentre Napoli e Pisa avranno più difficoltà nel fare operazioni a gennaio. Questa la valutazione della Commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di Serie A, riunita oggi per fare le ultime valutazioni sullo stato finanziario del club. Secondo le prime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha infatti rispettato i parametri e potrà operare sul mercato.

Diverso il discorso per Napoli e Pisa, che "non hanno l’indicatore Costo del lavoro allargato fratto ricavi inferiore allo 0,8". Tradotto, "nessuno spettro di mercato bloccato comunque, non previsto per la finestra di gennaio - spiega la rosea -. I due club “fermati” dalla Commissione potranno operare soltanto a saldo zero, dunque per ogni giocatore acquistato deve esserci un’uscita equivalente".