Domenica 28 dicembre Atalanta e Inter si vedranno al New Balance Stadium e secondo Tuttosport sarà l'occasione per parlare del futuro di Marco Palestra. Da una parte Luca Percassi e Tony D'Amico, dall'altra Beppe Marotta e Piero Ausilio.

L'Inter deve rafforzare la fascia destra, per cui Palestra diventa un obiettivo per oggi e anche per domani, dato che la permanenza dell'olandese non è certo scontata. Il giocatore è già valutato 35-40 milioni di euro, cifra che l'Inter non spende dal periodo pre-Covid con Hakimi (43 milioni nell'estate 2020). I rapporti tra le parti sono buoni da anni e giusto qualche mese fa è stata portata a termine l'operazione Zalewski. L'affare Lookman, poi rimasato a Bergamo, non ha cambiato le cose in tal senso.

In via della Liberazione è in atto una fase riflessiva, ma l'incontro a Bergamo servirà per capire la fattibilità dell'operazione. Il nome del ragazzo potrebbe comunque tornare di moda a fine stagione, ma anche Napoli, Juventus e Arsenal sono interessate. L'Inter dovrà quindi capire se eventualmente spostarsi sulle alternative quali Dodò o Belghali.