I discorsi tra Atalanta e Inter sul mercato potrebbero riguardare non solo Marco Palestra, ma anche un altro vecchio obiettivo di via della Liberazione. Già la scorsa estate c'erano stati rumors riguardanti l'interessamento per il brasiliano Ederson. Secondo Tuttosport, se il Galatasaray avesse fatto sul serio per Calhanoglu, probabilmente ci sarebbe stato l'affondo, che poi non c'è stato.

Tra sei mesi, però, proprio Ederson potrebbe tornare tra i nomi gettonati per la costruzione della rosa che affronterà la stagione futura.