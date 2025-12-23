Il possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus è motivo di dibattito all'interno del mondo bianconero. "Se Spalletti vuole il nerazzurro avrà le sue ragioni - dice oggi Aldo Serena su Tuttosport - Frattesi è anarchico: puoi trovartelo anche davanti, in condizioni di campo che non ti aspetti. Sa come sparigliarti le partite, arrivando 3/4 volte a partita davanti al portiere. Alla Juve manca uno così", afferma l'ex attaccante.