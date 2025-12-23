Aveva arbitrato la prima in campionato dell'Inter di quest'anno, la partita vinta per 5-0 contro il Torino. Federico La Penna tornerà a incrociare domenica i nerazzurri nella gara della New Balance Arena contro l'Atalanta, per quello che sarà il suo undicesimo gettone con la squadra di Cristian Chivu: otto vittorie, un pareggio e una sconfitta il bottino ottenuto sin qui.