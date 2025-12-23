Aveva arbitrato la prima in campionato dell'Inter di quest'anno, la partita vinta per 5-0 contro il Torino. Federico La Penna tornerà a incrociare domenica i nerazzurri nella gara della New Balance Arena contro l'Atalanta, per quello che sarà il suo undicesimo gettone con la squadra di Cristian Chivu: otto vittorie, un pareggio e una sconfitta il bottino ottenuto sin qui.
Sezione: News / Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 18:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Toni, riserve su Inter e Bastoni: "Aiutato dal 3-5-2, vorrei un altro modulo". E su un 10 ai nerazzurri esplode
Genoa, pugno duro per i tifosi dopo gli scontri con gli interisti: si va verso il divieto di trasferta per 3 gare
Orlando: "L'Inter deve fissare un obiettivo tra campionato e Champions. Non deve fare l'errore dello scorso anno"
Krasnodar, Sperstyan eletto miglior giocatore della prima parte di stagione: anche i numeri lo premiano
