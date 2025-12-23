A pochi giorni dall'inizio del mercato invernale, La Repubblica fa un punto su promossi e bocciati di quello estivo. L'Inter, secondo il quotidiano, è una delle società più soddisfatte di quanto fatto in estate. Bonny e Pio Esposito hanno rafforzato l'attacco, Diouf ha portato corsa e qualità. L'unico bollino rosso è per Luis Henrique, che finora non ha sfruttato le opportunità.

Anche per questo il sogno del club nerazzurro è arrivare a Marco Palestra, mentre l'alternativa è Dodò della Fiorentina.