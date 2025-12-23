Chivu dovrà fare a meno anche di Bonny, oltre a Darmian, Dumfries e Acerbi, per l'ultima partita del 2025 contro l'Atalanta. Ma anche contro il Bologna dovrà fare a meno di loro. E gli interrogativi sul mercato continuano.

Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
