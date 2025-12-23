Un tempo compagni di squadra all'Inter, oggi allenatore e calciatore alla Stella Rossa Belgrado. Questa la curiosa parabola di Dejan Stankovic e Marko Aranutovic, che si ritrovano sotto le stesse insegne a 15 anni di distanza dalla stagione del Triplete dopo che Deki è stato ufficializzato come nuovo allenatore della compagine biancorossa. E nel corso della conferenza stampa della vigilia, Stankovic ricorda anche quei momenti di Arna ragazzino: "Marko era mio compagno di squadra, era più felice di me quando giocava all'Inter. Ha avuto una carriera fenomenale, mi dispiace che non si sia presentato pronto al 100%, ma il suo carattere, il suo carisma e il suo talento sono molto necessari alla Stella Rossa".

Stankovic ha anche spiegato qual è la sua più grande ambizione di questa nuova avventura: "Il mio sogno e il mio più grande desiderio è quello di cancellare quella virgola dal primo mandato alla Stella Rossa, sappiamo cosa deve succedere. Vincere il campionato, la Coppa, alzare il livello del gioco, superare le qualificazioni, dipende da quale turno. Fino ad allora, c'è molto da fare", riferendosi al fatto di non aver saputo portare la squadra in Champions League nel suo primo mandato.