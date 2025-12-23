Nel corso del consueto appuntamento del lunedì con 'Viva el Futbol', Nicola Ventola ha definito il 2025 dell'Inter 'deludente'. Motivando così il suo punto di vista: "Se pensi che è l'unica italiana che può regalarti emozioni come quelle con Barcellona e Bayern, diventa deludente proprio quando non vince nulla tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, pur essendo la squadra più forte del nostro calcio. Fallimentare è una parola grossa, ma è stata più che deludente", le parole dell'ex attaccante nerazzurro.