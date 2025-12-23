Davide Frattesi è sempre più tentato dall'idea di cambiare maglia a gennaio. Secondo Tuttosport, infatti, il centrocampista sa che un eventuale trasferimento alla Juventus lo porrebbe al centro del progetto, come non accade oggi in nerazzurro.

Servono però 30 milioni di euro per il cartellino. Dopo il "no" a uno scambio (con conguaglio) con Khephren Thuram, le parti stanno ragionando su due possibilità. La prima è il prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League della Juventus. La seconda è uno sconto su Frattesi grazie a Muharemovic, che il Sassuolo valuta 25 milioni di euro e sul quale la Juventus vanta il 50% sulla vendita.