Dal ritiro della Nazionale nigeriana, dove sta preparando la sua prima partecipazione alla Coppa d'Africa, Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito al Pisa, parla così delle sue sensazioni a poche ore dall’esordio con la Tanzania: "Mi sento molto emozionato, allo stesso tempo mi sento sorpreso, ma sono davvero felice di essere qui oggi. Ovviamente per ogni giocatore è un sogno giocare nella nazionale del proprio Paese", le parole del classe 2004 in esclusiva a Elegbete Tv (qui il video completo).

"Sono rimasto sorpreso (dalla convocazione, ndr) perché abbiamo tantissimi giocatori forti a livello mondiale. Quindi mi sento molto sorpreso per questo, perché guardando il mio percorso, dall’inizio da quando ho iniziato a giocare a calcio, è stato un po’ come vivere due fasi diverse - ha aggiunto -. Questo mi fa sentire ancora più sorpreso. Tutti qua in ritiro sono carini con me, mi trattano come un fratello".

Il discorso, infine, si sposta sul club e sulle sue scelte di carriera per il futuro: "Sì, mi piacerebbe continuare a giocare in Italia e, ovviamente, mi piacerebbe giocare nell’Inter, ma non so cosa mi riserverà il futuro. Chi è il mio giocatore preferito all’Inter? Calhanoglu".