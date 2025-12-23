Dopo gli scontri avvenuti prima del match contro l’Inter si va verso il pugno duro per i tifosi del Genoa. Come riferisce Il Secolo XIX, si attende solo l'ufficialità ma appare deciso il divieto di seguire la squadra rossoblu in trasferta contro Roma, Milano contro il Milan e Parma. La prima trasferta che dovrebbe tornare libera sarà quella contro la Lazio, all’Olimpico, ad inizio febbraio.

Data: Mar 23 dicembre 2025 alle 16:59
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
