"Il fatto che l'Inter sia la squadra più forte d'Italia è opinione condivisa, è una cosa che unisce tutti". Inizia così l'analisi di Lele Adani, nel corso della puntata di 'Viva El Futbol', sul 2025 dei nerazzurri chiuso con zero titoli. "Ecco perché pretendiamo dall'Inter, è una cosa quasi naturale - ha aggiunto l'ex difensore -. L'Inter perde con le grandi, ha perso tanti scontri diretti e tante finali. Ho visto poco di ciò che mi aspettavo, l'analisi deve essere un po' più impietosa con chi ha di più. Bisogna essere severi, e penso che anche i giocatori lo siano con se stessi. Se non lo fossero, sarebbe un problema. In rosa ci sono tanti giocatori forti, noi abbiamo detto 22 nella passata stagione. Sono sempre forti, ma incompiuti perché non raccolgono ciò che gli viene attribuito come valori".