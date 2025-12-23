Non c'è alcuna intenzione di lasciare l'Inter da parte di Carlos Augusto. L'esterno brasiliano negli ultimi giorni è stato accostato al Besiktas e, come evidenzia Nicolò Schira su Il Giornale, restano vivi gli interessamenti da Atletico Madrid, Flamengo e una società saudita.

L'ex Monza rimarrà a Milano e, come previsto, rinnoverà il contratto fino al 2030 con ingaggio da 3-3,5 milioni netti a stagione.