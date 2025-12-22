Antonio Conte comincia l'intervista con Sportmediaset dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa italiana congratulandosi con i suoi giocatori: "Complimenti ai ragazzi, sono stati impeccabili in questo torneo - le parole del tecnico azzurro -. Hanno dimostrato che ci tenevano e che volevano regalare questo trofeo ai tifosi del Napoli. Ci piace festeggiare il Natale con un trofeo in bacheca. Veniamo da uno scudetto e da una Supercoppa vinta contro squadre molto forti come Milan, Inter e Bologna".

Napoli da ricordare nella storia?

"Sicuramente chi vince rimane nella storia. Due anni fa il Napoli perse la finale di Supercoppa contro l'Inter, in pochi si ricordano che era finalista. Abbiamo vinto uno scudetto straordinario, era stato un bel percorso ma sappiamo benissimo che nel calcio conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, ve lo dice uno che ne ha perse tante di finali, sia da giocatore che da allenatore. Mi hanno reso molto cattivo queste cose, quando perdi la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti brutti. La ciliegina sulla torta la devi mettere, se no diventa difficile. Vorrei fare i complimenti al Bologna e a Italiano per ciò che stanno facendo".

Napoli comanda in Italia?

"No, assolutamente. Sarei bugiardo a dirlo. Noi l'anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa molto ridotta, quest'anno abbiamo inserito tanti giocatori e non siamo pronti (per comandare, ndr). Infatti in campionato dobbiamo rimanere attaccati alla zona Champions perché sarà difficile piazzarsi tra le prime quattro. Dobbiamo sapere che solo attraverso il lavoro possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non siamo pronti per comandare, non siamo neanche vicini a farlo".