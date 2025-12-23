Scudetto per cinque? Dopo la Supercoppa, si comincia ad analizzare anche il calendario con maggior attenzione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quello più favorevole tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 sembra averlo la Juventus, che avrà in sequenza Pisa (fuori), Lecce (casa), Sassuolo (trasferta) e Cremonese (dentro).

Per l'Inter, al contrario, gli impegni appaiono quelli più complessi. "Atalanta e Parma in trasferta, più Bologna e Napoli in casa, non autorizzano lo stesso ottimismo che investe oggi la Juve - si legge -. In più i nerazzurri ospitano il Lecce, partita da tre punti ma da incastrare in un calendario affollato nel quale anche la Champions (Arsenal e Borussia) tornerà per esigere il suo conto. Prima grande prova di maturità per il ciclo di Chivu: resistere lassù sarebbe un segnale importante di solidità e continuità. Perché finora negli scontri diretti non è che sia proprio andata alla grande: tre ko con Juve, Milan e Napoli, successo soltanto con la Roma".