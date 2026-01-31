Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport della partita persa dal Grifone contro la Lazio. De Rossi ha voluto porre l'accento sui cambiamenti del mondo del calcio, con l'assegnazione di rigori che, a suo dire, portano in una pericolosa direzione il mondo del pallone: "Il primo è l’anticalcio, è una roba che mi farebbe malissimo vedere anche senza subirlo. Mi rivolterei sul divano. E anche Maurizio Sarri la pensa come me, si va verso un calcio che non è più quello mio. Non mi piace quello che vedo, andiamo in una direzione che non aiuta il calcio, prendiamo un rigore in una situazione in cui avevamo difeso in modo impeccabile". Le parole sono state riprese da PianetaGenoa.