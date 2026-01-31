Al termine del match tra Napoli e Fiorentina, il tecnico Viola, Paolo Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn e ha commentato l'andamento della gara ricordando il periodo all'Inter:

Lukaku - "L'abbraccio con Lukaku? Ero assistente di Conte all'Inter e lui è stato importante in quell'anno. Quando hai questi ricordi è sempre bello, quando i giocatori ti abbracciano così significa che hai lasciato qualcosa e che loro hanno lasciato qualcosa a te".