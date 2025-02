Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, soffermandosi in particolare su Kenan Yildiz, autore di una prova brillante ma ancora poco incisivo sotto porta: "Sono d'accordo con Montella: Kenan ha qualità fisiche e tecniche straordinarie, oltre a una grande mentalità. È sempre lucido in area, ma deve migliorare nelle conclusioni. Gli capitano spesso situazioni come quella di stasera e vogliamo aiutarlo a diventare più concreto. Gli facciamo vedere delle immagini per aiutarlo a migliorare nelle scelte sotto porta. Ha un grande tiro e un fisico importante, ci sono dettagli su cui dobbiamo insistere".

Motta ha poi analizzato l’andamento del match, sottolineando l’ottimo primo tempo della sua squadra: "Volevamo creare superiorità con Locatelli e i due centrali, gestendo bene il possesso e giocando veloce su un campo che ci ha favorito tecnicamente. Abbiamo creato molto, ma peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo. Forse ci è mancata lucidità, probabilmente per il numero di partite ravvicinate. Tuttavia, nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire il vantaggio".

Alla domanda se la Juventus pensi solo alla qualificazione in Champions League, l’allenatore ha risposto in maniera pragmatica: "Pensiamo partita dopo partita. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma il campionato è equilibrato. Le squadre in alto, tranne l’Atalanta, stanno faticando a chiudere le gare. Ora testa alla Coppa Italia, poi il Verona, un’altra battaglia da affrontare al massimo".