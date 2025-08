Intervistato dal Corriere dello Sport, il nuovo centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne ha parlato della Serie A e del suo Napoli dicendosi ottimista per il futuro: "Forse prima in Serie A c’erano più italiani, mentre ora tutti i campionati sono sempre più aperti. Con più giocatori provenienti da tanti Paesi e tante leghe differenti. È una buona cosa, dà una buona influenza. Per quanto mi riguarda è ottimo che qui ci siano tanti ragazzi che parlano inglese e che possono aiutarmi nella comprensione e nell’inserimento".

Ma che squadra è il Napoli con il tricolore cucito sul petto?

"È forte, c’è tanta qualità: l’anno scorso, del resto, i ragazzi hanno vinto lo scudetto, ma ovviamente quest’anno partirà una nuova sfida e vincere di nuovo sarà difficile. Però penso che si possano fare buone cose: sono venuto per questo, perché io credo in questa squadra. Ha una buona struttura e un buon allenatore. E sono ottime basi".